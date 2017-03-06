Кербер: думаю только о том, чтобы снова найти свою игру

Вторая ракетка мира немкарассказала о состоянии своего травмированного колена накануне стартующего на этой неделе турнира в Индиан-Уэллсе.«После Дубая у меня было два выходных, я отдохнула, так что колено в порядке. Я его по-прежнему немного чувствую, но у меня есть свои методы лечения, и они помогают мне, так что ничего страшного.Прошлый год научил меня: если играть стабильно хорошо, то результаты придут, а за ними автоматически и первый номер рейтинга. Так что я не думаю о рейтинге и очках – только о том, чтобы снова найти свою игру, ритм и показывать хороший теннис», — приводит слова Кербер Los Angeles Times.