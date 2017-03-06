Кирьос: не имеет смысла поддерживать спортсменов, которые обманывают

Австралийский теннисиствысказал своё мнение о том, стоит ли приглашать на турниры спортсменов, отбывших дисквалификацию за допинг. На минувшей неделе руководство «Ролан Гаррос» высказало сомнения в том, стоит ли давать wild card россиянке, у которой уже есть специальные приглашения на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.«Я категорически против употребления любых стимуляторов. Вопрос о том, на что нарушители имеют право, а на что – нет, не ко мне. Однако я считаю, что не имеет смысла поддерживать спортсменов, которые обманывают», — приводит слова Кирьоса ESPN.