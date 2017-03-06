Цуренко: на кортах в Индиан-Уэллсе я могу показать всё, на что способна

Победительница турнира в Акапулько украинкаподелилась ожиданиями от стартующего на этой неделе турнира в Индиан-Уэллсе.«Мне нравится играть на харде, и мне очень нравится турнир в Индиан-Уэллсе. Мне нравится царящая здесь атмосфера, и я думаю, что покрытие мне хорошо подходит. Корты не слишком быстрые, поэтому я могу показать всё, на что способна.Также мне очень нравятся условия и улучшения, которые происходят каждый год. Организаторы стараются сделать турнир очень комфортным для теннисистов. С нетерпением жду старта этих соревнований, так как само по себе участие в этом турнире приносит мне удовольствие», — приводит слов Цуренко официальный сайт WTA.