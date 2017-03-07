Касаткина сыграет с Таунсенд в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе. Первый номер посева получила американка Серена Уильямс, второй — немка Анжелика Кербер, третий — чешка Каролина Плишкова. Первые 32 сеянные теннисистки, включая россиянок Светлану Кузнецову, Елену Веснину, Анастасию Павлюченкову, вступят в борьбу со второго круга.
В первом раунде россиянка Дарья Касаткина сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд (WC). Победительница этого противостояния встретится с ещё одной американкой Мэдисон Кис (9).
Екатерина Макарова сразится с победительницей квалификации. Отборочные соревнования стартовали 6 марта.