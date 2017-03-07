<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
10:45
Раонич снялся с турнира в Индиан-Уэллсе, Турсунов попал в основную сетку
09:06
Касаткина сыграет с Таунсенд в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
09:05
Младенович, Свитолина, Беллис, Барти — кандидаты на звание «Прорыв месяца»
09:03
Младенович, Плишкова, Свитолина — кандидаты на звание лучшей теннисистки февраля
02:04
Куэвас стал победителем турнира в Сан-Паулу, обыграв Рамоса
18:00
Роддик: если французская федерация не хочет приглашать Шарапову, это их право
15:22
Джокович: Федерер победил на AO в 35 лет. Это доказывает, что возможно всё
14:21
Пилич: Джоковичу нужно стать собой прежним
20:04
Кирьос: не имеет смысла поддерживать спортсменов, которые обманывают
12:15
Вихлянцева сыграет с Како, Родина — с Абандой в квалификации турнира в США
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Раонич снялся с турнира в Индиан-Уэллсе, Турсунов попал в основную сетку
7 марта 2017, вторник. 10:45.
Теннис
Канадец
Милош Раонич
снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в
Индиан-Уэллсе
из-за повреждения правой ноги. В прошлом году уроженец Подгорицы дошёл до финала этих соревнований.
В связи со снятием Раонича в основную сетку попал россиянин
Дмитрий Турсунов
, сообщает официальный «твиттер» турнира.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Дмитрий Турсунов
Милош Раонич
Комментарии:
Правила
Новости. Теннис
7 марта 2017, вторник
10:45
Раонич снялся с турнира в Индиан-Уэллсе, Турсунов попал в основную сетку
10:19
Рамос: это просто был не мой день
10:16
Куэвас: наверное, не нужно было так подавать на матчболе, но я сделал это
09:06
Касаткина сыграет с Таунсенд в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
09:05
Младенович, Свитолина, Беллис, Барти — кандидаты на звание «Прорыв месяца»
09:03
Младенович, Плишкова, Свитолина — кандидаты на звание лучшей теннисистки февраля
04:40
Родина успешно стартовала в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
02:04
Куэвас стал победителем турнира в Сан-Паулу, обыграв Рамоса
00:44
Вихлянцева уступила в первом раунде квалификации в Индиан-Уэллсе
00:01
Кузнецова: готовлюсь к соревнованиям в Индиан-Уэллсе
6 марта 2017, понедельник
22:46
Америка сыграет с остальным миром в честь Всемирного дня тенниса
21:30
Цуренко: на кортах в Индиан-Уэллсе я могу показать всё, на что способна
20:04
Кирьос: не имеет смысла поддерживать спортсменов, которые обманывают
18:46
Кербер: думаю только о том, чтобы снова найти свою игру
18:00
Роддик: если французская федерация не хочет приглашать Шарапову, это их право
16:33
Кирьос сыграет на турнире в Лионе в мае 2017 года
16:17
Нисиока: больше всего я мечтаю выиграть US Open
15:22
Джокович: Федерер победил на AO в 35 лет. Это доказывает, что возможно всё
14:21
Пилич: Джоковичу нужно стать собой прежним
13:22
Маклаган: первый титул Маррея в Индиан-Уэллсе сюрпризом не станет
12:58
Са: победить на домашнем турнире — это другой уровень
12:15
Вихлянцева сыграет с Како, Родина — с Абандой в квалификации турнира в США
11:12
Дутра да Силва: я впервые играл в паре с Андре, легендой тенниса
11:10
Финал турнира в Сан-Паулу будет доигран 6 марта
10:39
Удар Касаткиной в Дубае претендует на звание лучшего в феврале
10:12
Эскобедо поднялся на восьмую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй
09:59
Надаль поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP, Маррей — на седьмую
09:15
Дутра да Силва и Са выиграли турнир в Сан-Паулу в парном разряде
09:14
Чилич стал седьмой ракеткой мира, Донской вошёл в топ-100
09:08
Лучич-Барони поднялась на седьмую позицию в чемпионской гонке WTA
09:07
Вихлянцева поднялась на 78-ю строчку в рейтинге WTA
00:54
Надаль: если продолжу играть так, как сейчас, титулы придут
5 марта 2017, воскресенье
23:31
Мельцер обыграл Пшищенжны в финале челленджера в Польше
22:58
Гарсия и Младенович больше не будут выступать в паре
22:17
Потапова завоевала титул в Куритибе, одержав волевую победу над Анисимовой
21:46
Барти: начало сезона получается гораздо более успешным, чем я думала
21:17
Мойя: думаю, Надаль ещё будет биться за титулы на всех крупных турнирах
19:59
Елгин и Молчанов проиграли в финале челленджера в Польше
18:34
Барти сделала дубль в Куала-Лумпуре и в понедельник войдёт в топ-100
17:59
Джокович: я по-прежнему получаю удовольствие от тенниса и хочу играть ещё долго
16:18
Корретха: Федерер и Надаль способны выиграть ещё не по одному ТБШ
15:39
Барти завоевала первый титул в карьере, победив Хибино в Куала-Лумпуре
14:04
Обрадович: мы с отцом Джоковича способны помочь ему вернуться на вершину
13:52
Кравчук впервые в карьере выступит на «Мастерсе-1000»
12:30
Младенович: Цуренко замечательно играла в течение всей недели
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+