Федерер: я не буду давать советы Кирьосу и Томичу

Швейцарец Роджер Федерер сообщил, что не хочет давать советы молодым австралийским игрокам Нику Кирьосу и Бернарду Томичу, так как советчиков у них и так хватает.
«Я не буду давать советы Кирьосу и Томичу. И так есть много людей, которые говорят им, что делать и не делать. Уверен, что все уже устали от этого. У нас есть отличная группа представителей нового поколения, и здорово, что ATP её продвигает.
В начале мне тоже приходилось учиться. Молодым теннисистам нужно набираться опыта и самим понимать, в каких турнирах принимать участия и как много соревнований включать в свой календарь. Это постоянная эволюция. Я уже давал много комментариев по этих игрокам и, может, скажу больше в будущем. Но сейчас не время», — цитирует Федерера Tennis World USA.