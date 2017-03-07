Маррей: меня мотивирует то, что в гонке я позади Надаля и Федерера

Британец Энди Маррей признался, что его мотивирует нынешняя позиция в чемпионской гонке ATP. Первая ракетка мира располагается на седьмой строчке. Победитель Открытого чемпионата Австралии 2017 года швейцарец Роджер Федерер занимает первую позицию, финалист этого турнира испанец Рафаэль Надаль — вторую.
«Конечно, я бы вновь хотел завершить год на первой строчке. Но из-за нашей системы рейтинга гонка каждый год начинается с нуля. Меня мотивирует то, что в гонке я позади Рафы и Роджера. Я буду стараться догнать и обойти их вместо того, чтобы отдыхать и говорить себе: „Я лидирую, можно несколько месяцев расслабляться, так как вряд ли кто-то в ближайшие недели обойдёт меня“, — цитирует Маррея The Times.