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Маррей: меня мотивирует то, что в гонке я позади Надаля и Федерера

7 марта 2017, вторник. 15:29. Теннис
Британец Энди Маррей признался, что его мотивирует нынешняя позиция в чемпионской гонке ATP. Первая ракетка мира располагается на седьмой строчке. Победитель Открытого чемпионата Австралии 2017 года швейцарец Роджер Федерер занимает первую позицию, финалист этого турнира испанец Рафаэль Надаль — вторую.

«Конечно, я бы вновь хотел завершить год на первой строчке. Но из-за нашей системы рейтинга гонка каждый год начинается с нуля. Меня мотивирует то, что в гонке я позади Рафы и Роджера. Я буду стараться догнать и обойти их вместо того, чтобы отдыхать и говорить себе: „Я лидирую, можно несколько месяцев расслабляться, так как вряд ли кто-то в ближайшие недели обойдёт меня“, — цитирует Маррея The Times.
Источник: The Times Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Роджер Федерер Энди Маррей
Новости. Теннис
7 марта 2017, вторник
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5 марта 2017, воскресенье
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