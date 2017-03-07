Азаренко: возвращение Шараповой — это хорошо для тенниса

Экс-первая ракетка мира белорускаподелилась своим мнением относительно возвращения после дисквалификации другого бывшего лидера рейтинга WТА россиянки«Возвращение Шараповой — это хорошо для нашего вида спорта с точки зрения развлекательной составляющей. У неё огромное число поклонников, плюс множество людей будут с интересом наблюдать за её результатами после возвращения.Что касается её шансов на успех на „Ролан Гаррос“, то очень сложно что-то прогнозировать. Трудно предсказывать, даже если видишь игру кого-то постоянно, а тем более если кто-то не играл полтора года. Но я думаю, что будет очень интересно посмотреть, как Мария будет выглядеть», — приводит слова Азаренко Omnisport.