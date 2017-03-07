Сборная Америки победила команду остального мира в «Мэдисон-сквер-гарден»

Сборная мира оказалась сильнее сборной Америки в выставочном турнире, приуроченном ко Всемирному дню тенниса, который состоялся в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Команды провели шесть матчей в формате до пяти выигранных геймов без счёта «больше». Победа в отдельном матче давала команде одно очко в общем счёте встречи.В мужском парном разрядепобедилисо счётом 5:4, следом Ллейтон с таким же счётом взял верх над Энди, а в микстепереиграли— 5:3.Единственная победа сборной Америки пришлась на поединок Винус с Гарбинье, в котором экс-первая ракетка мира была сильнее — 5:4. В завершающих матчах дня Кирьос победил Сока, а Нисикори сломил сопротивление дель Потро.