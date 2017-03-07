Араван Резаи: было бы здорово завершить сезон в топ-200

Бывшая 15-я ракетка мира француженка, не выходившая на корт с сентября 2015 года из-за проблем со здоровьем, возобновила карьеру на уровне ITF. 29-летняя уроженка Сент-Этьена проиграла в квалификации двух турниров во Франции.«Я играю лучше с каждым днём. Интересно посмотреть на мою игру через три-четыре недели. Я не хочу оказывать давление на себя, но было бы здорово завершить год в топ-200. Мне предлагали „уайлд-кард“ на много турниров, но я отказалась от них всех, потому что хочу проводить как можно больше матчей. Я начинаю новую карьеру, но имею преимущество в виде своих знаний и опыта», — приводит слова Резаи L'Equipe.