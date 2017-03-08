Касаткина начнёт турнир в Индиан-Уэллсе со второго круга

Первая ракетка мира американка Серена Уильямс отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе. Это привело к нескольким изменениям в основной сетке. Место Серены займёт чешка Каролина Плишкова, которая во втором круге сыграет либо с пуэрториканкой Моникой Пуиг, либо с американкой Даниэль Коллинз.
Россиянка Дарья Касаткина начнёт турнир не с первого круга, как планировалось ранее, а со второго, где её соперницей станет победительница матча между чешкой Кристиной Плишковой и американкой Бетани Маттек-Сэндс.