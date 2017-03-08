Хачанов сыграет с Робредо, Медведев — с Южным в первом круге турнира в США

Стала известна сетка мужского турнира в Индиан-Уэллсе. Первый номер посев получил британец Энди Маррей, второй — серб Новак Джокович, третий — швейцарец Станислас Вавринка. Первые 32 сеяных теннисиста вступят в борьбу со второго круга.
В первом раунде россиянин Карен Хачанов сыграет с испанцем Томми Робредо, Константин Кравчук — с итальянцем Фабио Фоньини, Дмитрий Турсунов — с австралийцем Джорданом Томпсоном, Даниил Медведев — с Михаилом Южным, Андрей Кузнецов — с аргентинцем Федерико Дельбонисом.