Макарова сыграет с Соррибес-Тормо, Родина — с Макхэйл в Индиан-Уэллсе

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. Первой соперницей россиянки Екатерины Макаровой будет испанка Сара Соррибес -Тормо (Q). Евгения Родина (LL) встретится с американкой Кристиной Макхэйл.
Индиан-Уэллс. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Луиза Чирико (США) — Франческа Скьявоне (Италия, Q).
Анетт Контавейт (Эстония, Q) — Мисаки Дои (Япония).
Сара Эррани (Италия) — Мэнди Минелла (Люксембург, Q).
Евгения Родина (Россия, LL) — Кристина Макхэйл (США).
Мэдисон Бренгл (США) — Татьяна Мария (Германия, Q).
Мариана Дуке-Марино (Колумбия, Q) — Патрисия-Мария Циг (Румыния, Q).
Наоми Осака (Япония) — Риса Одзаки (Япония, Q).
Катержина Синякова (Чехия) — Мона Бартель (Германия, Q).
Тэйлор Таунсенд (США, WC) — Манда Линетт (Польша, Q).
Екатерина Макарова (Россия) — Сара Соррибес -Тормо (Испания, Q).
Леся Цуренко (Украина) — Пэн Шуай (Китай, Q).
Ярослава Шведова (Казахстан) — Варвара Лепченко (США, Q).