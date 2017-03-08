Кузнецова на турнире в Индиан-Уэллсе сыграет в паре с Младенович

Стала известна сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Первый номер посева получили американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова. Они стартуют матчем с американкой Кристиной Макхэйл и румынкой Моникой Никулеску.
Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович сыграют с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке.
Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош встретятся с американкой Ваней Кинг и Ярославой Шведовой (7) из Казахстана.
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) сыграют с грузинкой Оксаной Калашниковой и американкой Марией Санчес.