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Конюх: дружба с Бенчич, Остапенко и Касаткиной сохранилась с юниорских времён

8 марта 2017, среда. 11:20. Теннис
19-летняя хорватка Ана Конюх рассказала, как изменились её отношения с ровесницами после перехода в профессионалы.

«Когда мы были юниорками, всё было немного иначе. Мы могли проводить много времени вместе, хотя это было не очень профессионально. Теперь же у нас есть свои команды, в которые входят по три-человека, так что времени на расслабление не так много.

Однако у меня всё равно осталось несколько подруг с тех времён. Белинда Бенчич, Елена Остапенко, Дарья Касаткина. Мы росли вместе. Здорово, что они сейчас тоже выступают в туре. Думаю, мы мотивируем друг друга становиться сильнее и радуемся друг за друга», — цитирует Конюх Sport360.
Источник: Sport360 Сообщить об ошибке
Теги
Белинда Бенчич Дарья Касаткина Елена Остапенко
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