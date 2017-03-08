Конюх: дружба с Бенчич, Остапенко и Касаткиной сохранилась с юниорских времён

19-летняя хорватка Ана Конюх рассказала, как изменились её отношения с ровесницами после перехода в профессионалы.
«Когда мы были юниорками, всё было немного иначе. Мы могли проводить много времени вместе, хотя это было не очень профессионально. Теперь же у нас есть свои команды, в которые входят по три-человека, так что времени на расслабление не так много.
Однако у меня всё равно осталось несколько подруг с тех времён. Белинда Бенчич, Елена Остапенко, Дарья Касаткина. Мы росли вместе. Здорово, что они сейчас тоже выступают в туре. Думаю, мы мотивируем друг друга становиться сильнее и радуемся друг за друга», — цитирует Конюх Sport360.