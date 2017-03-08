Квитова поблагодарила болельщиков за поздравления с днём рождения

Чешская теннисисткапоблагодарила болельщиков за поздравления с днём рождения, который она отмечает сегодня. В декабре 2016 года Квитова подверглась нападению, в результате которого была ранена в левую руку, и на данный момент ещё не выступает на турнирах.«Не уверена, заслужила ли я так много добрых сообщений, которые получила. Чувствую, будто родилась во второй раз и ценю каждый момент жизни. Огромное спасибо за то, что помните обо мне. Будем счастливы», — написала Квитова на своей странице в «Инстаграме».