Пуиг сыграет с Кар. Плишковой, Остапенко — с Цибулковой в Индиан-Уэллсе

Пуэрториканкаи теннисистка из Латвиивышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте соревнований Пуиг разгромила американку Даниэль Коллинз (WC) — 6:0, 6:2. Поединок продолжался 69 минут. Следующей соперницей олимпийской чемпионки 2016 года будет чешка(3).Остапенко в первом раунде встречалась с теннисисткой из Черногории Данкой Ковинич и одержала непростую победу — 6:4, 2:6, 7:6 (7:3). Встреча длилась 2 часа 25 минут. Во втором раунде Остапенко сыграет со словачкой(5).