Беннето сыграет с Багнисом, Басилашвили — с Кингом на турнире в Индиан-Уэллсе

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке мужского турнира в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке
Вашек Поспишил (Канада, Q) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй).
Душан Лайович (Сербия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, WC).
Петер Гоёвчик (Германия, Q) — Райлли Опелка (США, WC).
Йосихито Нисиока (Япония, LL) — Элиас Имер (Швеция, Q).
Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Дариан Кинг (Барбадос, Q).
Раду Албот (Молдавия, Q) — Жереми Шарди (Франция).
Генри Лааксонен (Швейцария, Q) — Борна Чорич (Хорватия).
Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Федерико Гайо (Италия, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР).
Мариуш Копил (Румыния, Q) — Орасио Себальос (Аргентина).
Жюльен Беннето (Франция, Q) — Факундо Багнис (Аргентина).