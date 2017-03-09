Пуиг: не знала, чего ожидать, так как в последний раз играла с Коллинз в 10 лет

Пуэрториканка Моника Пуиг прокомментировала свою победу над американкой Даниэль Коллинз на старте турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:0, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Каролиной Плишковой.
«Мне всегда нравится играть на центральных аренах. Пожалуй, здесь я чувствую себя комфортнее всего. Я люблю выступать в Индиан-Уэллсе, это один из моих любимых турниров.
Я не знала, чего ожидать, так как в последний раз играла с Коллинз в 10 лет. Мне потребовалось время, чтобы почувствовать, как следует играть с ней. Я нашла свой ритм и завершила матч очень мощно.
То, что я сыграю не с Сереной, а с Плишковой, — не очень большая разница для меня. Я в любом случае ожидала матча с очень сильной соперницей во втором круге, так и будет. Я знаю Плишкову, мы встречались несколько раз, я ей проигрывала. Сейчас она близка к пику формы. Каролина — великолепная теннисистка», — цитирует Пуиг официальный сайт тура.