Остапенко: я впервые выступаю в Индиан-Уэллсе и очень хочу сыграть успешно

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над Данкой Ковинич из Черногории в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:3).
«Я встречалась с Данкой на минувшей неделе и победила её. Думаю, мы сегодня обе нервничали, потому что это игра первого круга. Матч получился очень тяжёлым. Я впервые выступаю здесь и очень хочу сыграть успешно. Я всё ещё пытаюсь адаптироваться к корту. Мне очень нравится в Индиан-Уэллсе. Надеюсь, и в следующем матче я сыграю хорошо», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.