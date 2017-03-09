Халеп: мне сложно жить без соревнований

Румынка Симона Халеп, снявшаяся с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы колена, рассказала о своём состоянии перед стартом на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.
«За это время я старалась не очень много думать о теннисе. Я пыталась стать другой, хотя было нелегко. Я слишком привязана к этому виду спорта. Без соревнований мне сложно жить. Я обожаю игру, турниры. Когда мне нечего делать дома, я чувствую себя потерянной. Мне кажется, что я делаю не то, что нужно. Когда я играю, то ощущаю адреналин, нервы. Во время паузы в выступлениях мне этого не хватает.
Я просто очень рада, что наконец не чувствую боли в колене. Пока я не думаю о результатах и большом количестве побед. На тренировках я играю хорошо. Сегодня я провела сет со спарринг-партнёром и выиграла его. Это придаёт мне уверенности. Но в официальном матче всё будет сложнее. Сейчас я не хочу думать об играх и турнирах. Хочу лишь оставаться здоровой и иметь возможность играть», — цитирует Халеп официальный сайт тура.