Кербер: вместо Шараповой можно было дать WC на турнир в Штутгарте молодой немке

Вторая ракетка мира немка Анжелика Кербер выразил недовольство решением организаторов турнира в Штутгарте предоставить «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой. Бывшая первая ракетка мира была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония.
«Это странная ситуация. Шараповой разрешили сыграть в первый день же после окончания дисквалификации, но до этого ей запрещено даже находиться на территории стадиона. „Уайлд-кард“ вместо Шараповой вполне можно было предоставить молодой немецкой теннисистке», — цитирует Кербер Tennis Magazin.