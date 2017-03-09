Федерер: Джокович и Надаль в моей четверти? У меня было немало сложных сеток

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, как отреагировал на новость о том, что на турнире в Индиан-Уэллсе он оказался в одной четверти сетки с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.
«В моей карьере было немало сложных сеток. Я приехал в Индиан-Уэллс играть с этими ребятами. Не важно, когда это случится — в полуфинале, финале или четвёртом круге. Я просто очень рад вернуться сюда. Сейчас я как никогда получаю удовольствие от тренировок. С нетерпением жду начала матчей.
Сначала я узнал, что сыграю с Дуди Селой или Стефаном Робером. Затем услышал, что Рафа в моей части сетки, и сказал: „Хорошо“. Затем услышал, что и Новак оказался в этой четверти. Всё нормально.
Я всё ещё на седьмом небе от счастья. У меня всё замечательно. Я рад, если и других людей делаю счастливыми, так как знаю, что играю не только для себя сейчас», — цитирует Федерера официальный сайт тура.