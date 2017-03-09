Халеп: думаю, Шарапова может получать WC, так как была первой ракеткой мира

Румынка Симона Халеп прокомментировала слова британца Энди Маррея о том, что игрокам, которые отбывают дисквалификацию за допинг, не стоит предоставлять «уайлд-кард». 1 марта стало известно, что организаторы турнира в Риме предоставили «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Также бывшая первая ракетка мира получила «уайлд-кард» на турниры в Штутгарте и Мадриде.
«Я слышала то, что Энди Маррей сказал по этому поводу. Думаю, он прав в своей точке зрения. Я не знаю, что сказать. Не я принимаю решение. Может, люди, которые работают над этим, знают лучше. Думаю, Мария может получать „уайлд-кард“, потому что была первой ракеткой мира, она победительница турниров „Большого шлема“. Но даже и без „уайлд-кард“ она может вернуться легко», — цитирует Халеп официальный сайт тура.