Мугуруса: Шарапова выполнила условия дисквалификации и может вернуться

Испанкаподелилась мнением насчёт получения россиянкой«уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.«Думаю, это хорошо для болельщиков и спонсоров. Но я не знаю, какую это вызовет реакцию. Мария не играла столько, сколько ей было сказано. Она выполнила условия дисквалификации и теперь может вернуться. Думаю, это нормально», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония и сможет вернуться на корт 26 апреля.