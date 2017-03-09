Скьявоне: некоторые личности попросили WC на «Ролан Гаррос» и получат её

Победительница Открытого чемпионата Франции-2010 итальянкавыразила сомнение, что получит «уайлд кард» в основную сетку соревнований в 2017 году.«Я попросила „уайлд кард“ в квалификацию турнира в Майами, но не думаю, что получу её. В ближайшее время буду играть на турнирах ITF или небольших соревнованиях WТА на грунте.Что касается „уайлд кард“ на „Ролан Гаррос“, то я пока об этом не думала. Возможно, мне удастся попасть в основную сетку напрямую. В любом случае, не думаю, что мне дадут „уайлд кард“, потому что некоторые личности уже попросили об этом и, вероятно, получат приглашение (как это уже было в Риме и Мадриде). Но у меня нет такого веса, как у других игроков. Несмотря на то, что я была финалисткой и чемпионкой, я ничего не стою», — приводит слова Скьявоне Spazio Tennis.Очевидно, Скьявоне намекает на россиянку, дисквалификация которой за употребление мельдония истекает 26 апреля. Мария уже получила «уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде.