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175 лет назад 2016
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Скьявоне: некоторые личности попросили WC на «Ролан Гаррос» и получат её

9 марта 2017, четверг. 17:33. Теннис
Победительница Открытого чемпионата Франции-2010 итальянка Франческа Скьявоне выразила сомнение, что получит «уайлд кард» в основную сетку соревнований в 2017 году.

«Я попросила „уайлд кард“ в квалификацию турнира в Майами, но не думаю, что получу её. В ближайшее время буду играть на турнирах ITF или небольших соревнованиях WТА на грунте.

Что касается „уайлд кард“ на „Ролан Гаррос“, то я пока об этом не думала. Возможно, мне удастся попасть в основную сетку напрямую. В любом случае, не думаю, что мне дадут „уайлд кард“, потому что некоторые личности уже попросили об этом и, вероятно, получат приглашение (как это уже было в Риме и Мадриде). Но у меня нет такого веса, как у других игроков. Несмотря на то, что я была финалисткой и чемпионкой, я ничего не стою», — приводит слова Скьявоне Spazio Tennis.

Очевидно, Скьявоне намекает на россиянку Марию Шарапову, дисквалификация которой за употребление мельдония истекает 26 апреля. Мария уже получила «уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде.
Источник: Spazio Tennis Сообщить об ошибке
Теги
Допинг Шарапова Мария Шарапова Франческа Скьявоне
Новости. Теннис
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