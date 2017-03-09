Кар. Плишкова: у меня есть мнение о WC для Шараповой, но не буду говорить

Третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова рассказала о своём мнении относительного того, стоит ли предоставлять «уайлд кард» пятикратной победительнице турниров серии «Большого шлема» россиянке Марии Шараповой. Мария была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония и вернётся на корт 26 апреля. Она уже получила «уайлд кард» на соревнования в Штутгарте, Риме и Мадриде.
«Я убеждена, что теннис нуждается в такой персоне, как она. Так что её возвращение — это хорошо, причём вне зависимости от того, как она будет играть.
С другой стороны, ведутся бурные дискуссии о том, следует ли давать ей «уайлд кард». Я думаю, что решения о «уайлд кард» должны принимать организаторы и директоры соревнований. У меня есть собственное мнение на этот счёт, но я не буду его высказывать», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.