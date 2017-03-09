Вера Звонарёва заявлена для участия в турнире ITF в Турции

Экс-вторая ракетка мира россиянкавошла в список теннисисток, заявившихся для участия в турнире категории ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., который пройдёт с 27 марта по 2 апреля. 32-летняя москвичка, не имеющая рейтинговых очков, занимает 230-е место в альтернативном списке участниц.Звонарёва дважды играла в финалах турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также завоевала 12 титулов на соревнованиях WТА. Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.