Тарпищев: сокращение количества сетов в матчах Кубка Дэвиса — уступка АТР

Президент Федерации тенниса России, капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Международной федерации тенниса об изменениях формата проведения матчей турнира и сокращения количества сетов с пяти до трёх.
«Думаю, такое решение — это уступки ATP, потому что календарь перенасыщен и спортсмены не хотят ехать на Кубок Дэвиса в другие города и страны. Жребий же непредсказуем — можно планировать турниры в Европе, а Кубок Дэвиса приходится играть на другом континенте. Но если игрок не захочет, он и так не поедет. Представляете, лидеры на другой континент приезжают, местные теннисисты уже там тренируются, и естественно, что тому, кто сидит дома, легче выиграть в трех партиях, чем в пяти.
Не факт, что это решение ещё будет одобрено. Другое дело, что решение это, наверное, больше чиновничье, чем спортивное», — приводит слова Тарпищева ТАСС.