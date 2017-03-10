Долгополов победил Троицки в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

За выход в третий круг Долгополов поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером (28).
Индиан-Уэллс 2017 . 1-й круг
10 марта 2017 года, пятница. 05:25 МСК
Долгополов
Троицки
6:1 6:4
Индиан-Уэллс 2017 . 1-й круг
09 марта 2017 года, четверг. 23:30 МСК
Гоёвчик
Опелка
6:4 3:6 6:1
Индиан-Уэллс 2017 . 1-й круг
09 марта 2017 года, четверг. 23:55 МСК
Монако
Маннарино
3:6 7:6 1:6
Индиан-Уэллс 2017 . 1-й круг
10 марта 2017 года, пятница. 02:20 МСК
Соуза
Шварцман
4:6 6:3 6:4
Индиан-Уэллс 2017 . 1-й круг
10 марта 2017 года, пятница. 02:30 МСК
Басилашвили
Кинг
5:7 5:7
Индиан-Уэллс 2017 . 1-й круг
10 марта 2017 года, пятница. 02:30 МСК
Лайович
Тиафо
6:3 6:3
Индиан-Уэллс 2017 . 1-й круг
10 марта 2017 года, пятница. 04:50 МСК
Клижан
Монтейро
7:6 6:3
Индиан-Уэллс 2017 . 1-й круг
10 марта 2017 года, пятница. 05:15 МСК
Нисиока
Имер
6:4 6:1