Янкович: я выступаю в Индиан-Уэллсе с 2001 года, чувствую себя старой

Сербка Елена Янкович прокомментировала свою победу в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе над американкой Ириной Фалькони со счётом 6:2, 3:6, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс.
«Я очень нервничала на корте. Поначалу я не чувствовала своей игры и ощущала незащищённость, но рада, что всё же смогла победить. Это самое важное. Я выступаю здесь с 2001 года. Чувствую себя очень старой. Но мне нравится выступать здесь. Наверное, это мой любимый турнир категории „Премьер“. Это крупные соревнования, но здесь очень уютно. Люди здесь очень милые и дружелюбные. К тому же мне нравится жаркая погода.
В матче с Ириной я старалась бороться за каждое очко и надеялась на лучшее. Ирина прекрасная теннисистка и очень милая девушка. Поначалу я была недовольна тем, как выполняла удары по мячу. Я теряла концентрацию и не была уверена в своих ударах. Также я не очень хорошо двигалась, но всё равно старалась сохранять позитивный настрой. К концовке третьего сета я заиграла лучше, но пока я далека от своей лучшей формы.
Мы с Винус провели немало занятных матчей. Долгое время сёстры Уильямс вынуждали меня демонстрировать свой лучший теннис и прогрессировать. Посмотрим, как мне удастся противостоять Винус сейчас. В последний раз мы встречались в Гонконге, и я смогла победить. Надеюсь, мы обе сможем показать хороший теннис», — цитирует Янкович официальный сайт тура.