Бек: я уже дважды встречалась с Бушар и знала, чего ожидать

Немка Анника Бек поделилась впечатлениями после победы над канадкой Эжени Бушар в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
«Это был очень тяжёлый матч, но я уже дважды встречалась с Эжени и знала, чего ожидать. В этом году она демонстрирует стабильные результаты и перед игрой ощущала уверенность в своих силах. Я знала, что матчи стартовых раундов никогда лёгкими не бывают.
Забавной получилась одна из моих подач. Я направила мяч слишком слабо и коротко и была удивлена, что вообще попала в квадрат. При этом мне удалось сделать эйс, подав со скоростью всего 67 миль в час», — цитирует Бек официальный сайт тура.