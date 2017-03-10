Кербер: я прибыла в Индиан-Уэллс не для того, чтобы думать о рейтинге

Немка Анжелика Кербер прокомментировала новость о том, что 20 марта она вернётся на вершину рейтинга WTA. Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уроженка Бремена сыграет со своей соотечественницей Андреа Петкович.
«Я уже была первой ракеткой мира, но, конечно, мне будет очень приятно вновь вернуться на вершину. Однако я прибыла в Индиан-Уэллс не для того, чтобы думать о рейтинге. Я здесь, чтобы выигрывать матчи. Это то, что я люблю, и то, ради чего тренировалась в последние недели. Сейчас я сосредоточена именно на этом.
Начало сезона получилось посредственным, могло быть лучше. Но я всё равно хорошо себя чувствую и сохраняю позитивный настрой. Мне нужно провести один-два матча, чтобы вновь найти свой ритм.
После турнира в Дубае я вернулась домой, прошла курс лечения и вновь приступила к тренировкам. Именно поэтому прилетела сюда заранее. С моим коленом всё нормально. Не знаю, какие ощущения будут во время игры, но сейчас всё хорошо», — цитирует Кербер официальный сайт тура.