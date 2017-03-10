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175 лет назад 2016
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Джокович: я легко мог бы сейчас всё бросить, но всё ещё ощущаю драйв

10 марта 2017, пятница. 14:43. Теннис
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о трудностях, которые у него возникли во второй половине минувшего сезона, и поделился ожиданиями от старта на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Я ни о чём в жизни не жалею. Может быть, мне следовало взять большую паузу после „Ролан Гаррос“, чтобы перезарядиться эмоционально во всех аспектах. Этого не произошло, я продолжал идти вперёд, но сейчас об этом не жалею. Это стало уроком для меня. Те четыре-пять месяцев 2016 года были очень важными для меня, для моего роста в игровом и человеческом плане. Я многому научился. Я по-прежнему мотивирован выступать на самом высоком уровне.

На протяжении пары месяцев я был сам не свой на корте. Сейчас я нашёл своё место. Я верю, что двигаюсь в правильном направлении.

Я чувствую себя лучше в игровом и психологическом плане, чем несколько месяцев назад. Если смотреть на ситуацию шире и сравнивать с тем, что было в конце прошлого сезона, то можно сказать, что я стал другим игроком. Мне стало комфортнее, я ощущаю свежесть. С нетерпением жду соревнований. На корте я чувствую себя увереннее. Мне пришлось вновь мотивировать себя и вернуться на верный путь.

Если бы я не жаждал успеха, то не сидел бы сейчас, не общался со СМИ и не играл на этом турнире. Я многого достиг в своей карьере и легко мог бы сейчас всё бросить и сказать: „С меня хватит“. Но я продолжаю двигаться вперёд, потому что всё ещё ощущаю драйв. Пока он остаётся, я буду играть.

Подобных сеток, как в Индиан-Уэллсе, у меня было немного. Просто удивительно видеть так много сильных игроков в одной части сетки. Надаль и Федерер начинают возвращать свои позиции в рейтинге. Посмотрим, что случится в первые дни. Нас ждут очень интересные матчи. Пожалуй, это одна из самых сложных сеток в моей карьере», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
10 марта 2017, пятница
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20:29 Поль-Анри Матьё стал отцом во второй раз
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