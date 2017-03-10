Нисиока: я не мог проиграть Имеру вновь

Японец Йосихито Нисиока поделился впечатлениями после победы над шведом Элиасом Имером в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 6:1. Днём ранее Имер победил Нисиоку в финале квалификации со счётом 6:3, 6:1, но японец всё же прошёл в основную сетку как «лаки-лузер».
«Вчера я играл не лучшим образом, и это негативно сказалось на моём психологическом состоянии. Я не мог бороться, именно поэтому так быстро проиграл.
Сегодня я не мог проиграть Имеру вновь и должен был взять реванш. Я сосредоточился на том, чтобы одержать победу. Я боролся за каждое очко с начала и до конца встречи. Ему было непросто», — цитирует Нисиоку официальный сайт тура.