Халеп: С. Уильямс вернётся на «Ролан Гаррос» и выиграет его!

Четвёртая ракетка мира Симона Халеп перед стартом на турнире в Индиан-Уэллсе прокомментировала отказ от участия в соревнованиях американки Серены Уильямс, которая потеряет первое место в рейтинге WTA.
«Я слышала, что у неё проблемы с коленями, так что понимаю её решение. После победы на Australian Open она может позволить себе отдыхать сколько угодно. Она вернётся на «Ролан Гаррос» и всё равно выиграет его!» — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.
На турнире в Индиан-Уэллсе четвёртая сеяная Халеп стартует матчем против Донны Векич (WC).