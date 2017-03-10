Донской: с Федерером играть проще, чем на челленджере

Российский теннисист, на недавнем турнире в Дубае обыгравший самого Роджера Федерера, сегодня вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Чжухае, обыграв 203-ю ракетку рейтинга АТР Йориса де Лоре.«Я столько внимания к себе никогда не получал. Друзья присылали мне сообщения, многие игроки и болельщики подходили в Дубае. Но постепенно интерес, конечно, спадёт. С лучшими теннисистами вроде Федерера играть проще, потому что не ощущаешь давления. Но если ты профессионал, ты должен быть готов бороться на любом уровне. Будь то «челленджер» или «Шлем» — проиграть можно всегда. Простых матчей нет.Я часто проигрывал в первом круге, и Миша Южный написал мне сообщение: «Я был в такой же ситуации много лет назад. Если хочешь, я могу тебе помочь». Он не тренирует меня – его помощь дружеская. Он мне почти как старший брат», — приводит слова Донского официальный сайт АТР.