Вавринка: трудно назвать фаворита на турнире в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка, стартующий на турнире в Индиан-Уэллсе со второго круга матчем против итальянца Паоло Лоренци, рассказал о своих ожиданиях от турнира.
«Я стараюсь работать над своей игрой каждый день, что-то улучшать в ней, чтобы каждую неделю показывать результаты. Я доволен первым месяцем сезона — полуфиналами в Брисбене и на Australian Open. Я хорошо играл, так как отлично провел межсезонье. Потом у меня были небольшие проблемы с коленом, так что я не смог на высоком уровне сыграть в Дубае, но на тренировках всё уже хорошо. Если я смогу сохранить этот уровень, результат придёт.
Трудно назвать фаворитом на турнире в Индиан-Уэллсе кого-то одного. Роджер выиграл первый турнир «Большого шлема» в этом году, Рафа возвращается, Новак играет не так хорошо, как последние несколько лет, а Энди взял титул в Дубае. Будет интересно посмотреть, как всё сложится. Если Новак выиграет несколько матчей, он будет играть гораздо увереннее», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.