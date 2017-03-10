Бресник: у Тима есть перспектива стать победителем турнира «Большого шлема»

За 30-летнюю карьеру тренера австрийский специалистработал с Борисом Беккером, Анри Леконтом, Патриком Макинроем, Стефаном Кубеком и многими другими теннисистами из топ-10. Уже 11 лет Бресник — наставник австрийца«Я хочу, чтобы Доминик совершенствовался как игрок. Есть много аспектов в его теннисе, которые ещё далеки от уровня его потенциала, над ними мы и работаем. Мы не фокусируемся на рейтинге. Я постоянно это говорю, не важно, будешь ты № 20, или № 30, или в топ-10 в конце года. Если он соберёт все компоненты своей игры воедино, будет выступать очень хорошо. Я вижу его потенциал. У него есть перспектива стать победителем турнира «Большого шлема».Работа тренера — предоставить игроку весь возможный арсенал, если сам теннисист способен усвоить эту информацию», — приводит слова Бресника официальный сайт АТР.