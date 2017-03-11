Конта, Гаврилова и Свитолина вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира британка Йоханна Конта вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв свою соотечественницу Хитер Уотсон со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Конта один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Уотсон 4 эйса, 9 двойных ошибок и 3 брейка.
В другом матче выступающая за Австралию Дарья Гаврилова (24) в двух сетах обыграла Янину Викмайер из Бельгии и в третьем круге встретится с украинкой Элиной Свитолиной (10).