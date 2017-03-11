Фритц сыграет с Чиличем, Эдмунд — с Джоковичем во втором круге Индиан-Уэллса

Американец(WC) вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте соревнований он в двух сетах одолел француза Бенуа Пэра — 6:3, 6:2. Встреча длилась 65 минут. За выход в третий круг Фритц сыграет с хорватом(6).В ещё одном матче первого круга британецобыграл португальца Гастау Элиаша — 6:1, 6:3. Поединок длился 65 минут. Во втором раунде Эдмунду предстоит сыграть с сербомТакже во второй круг вышли южноафриканец Кевин Андерсон, чех Иржи Веселы и француз Пьер-Юг Эрбер.