Бачински обыграла Никулеску в Индиан-Уэллсе, Лучич-Барони выбыла

Швейцарка(15) пробилась в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде она победила румынку— 7:5, 6:2.Поединок продолжался 1 час 47 минут. На счету Бачински 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 4. Никулеску совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейковых шанса из 9. Следующей соперницей Тими будет победительница пары Кики Бертенс (Нидерланды, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария).Ещё одной участницей третьего круга стала американка Кейла Дей (WC), Во втором круге она обыграла хорватку(32) — 6:4, 5:7, 7:5.