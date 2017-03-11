Цибулкова: Остапенко не давала мне чувствовать себя хорошо на корте

Словачка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы над латвийкой Еленой Остапенко со счётом 6:4, 3:6, 6:3 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.
«Это была по-настоящему большая битва. Я должна была бороться за каждый мяч изо всех сил, потому что чувствовала себя не лучшим образом. Трудно чувствовать себя в своей тарелке в матче с теннисисткой, которая постоянно сбивает тебя с ритма. Не скажу, что я мучилась, но у меня были непростые моменты на корте в этой встрече. Я старалась оставаться сильной и сохранять позитивный настрой. Это прекрасная победа, потому что матч был очень тяжёлым. Я могу играть лучше, но не всё зависит от тебя», — приводит слова Цибулковой официальный сайт WТА.