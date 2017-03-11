Кр. Плишкова: в матче с Касаткиной я даже не показала свой максимум

Чешка Кристина Плишкова, разгромившая во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:3, прокомментировала ход встречи, а также поделилась ожиданиями от поединка со словачкой Доминикой Цибулковой.
«Я знаю, как могу играть, и это не был даже мой максимум. Я не удивлена победой над Касаткиной, но рада, что выиграла с таким разгромным счётом. Я чувствовала, особенно во втором сете, когда Дарья позвала тренера, что она старается каждый мяч класть в корт. Второй сет был опасным, потому что мои ошибки могли быть наказаны, но я по-прежнему играла агрессивно.
Что касается матча с Цибулковой, то я никогда не играла с ней, но спрошу совета у Каролины. Но у неё тоже плохая статистика в матчах против Доминики. Последний их матч она выиграла, но до этого трижды проиграла, так что, может, мне и не стоит её спрашивать», — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.