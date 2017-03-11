Эдмунд: у Джоковича очень трудно перехватить инициативу

Британец Кайл Эдмунд, разгромивший на старте турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе португальца Гастау Элиаша со счётом 6:1, 6:3, поделился ожиданиями от встречи с сербом Новаком Джоковичем во втором круге.
«Джокович прекрасно перемещается по корту и возвращает на твою сторону практически все мячи. Очень трудно перехватить у него инициативу и навязать свой ритм. Я это понял по нашим последним матчам и надеюсь, что смогу извлечь пользу из собственного опыта», — приводит слова Эдмунда официальный сайт АТР.