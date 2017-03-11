Дей: очень взволнована перед матчем с Мугурусой, сейчас она одна из лучших

Американка Кайла Дей после победы над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони со счётом 6:4, 5:7, 7:5 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе поделилась эмоциями от достигнутого успеха.
«Эта победа очень много значит для меня. Я благодарна организаторам за „уайлд кард“ и возможность оценить свою игру в матчах с лучшими теннисистками мира. Теперь мне предстоит матч с Мугурусой. Она одна из лучших теннисисток в мире на данный момент, так что я очень взволнована и постараюсь получить удовольствие от игры на таком уровне», — приводит слова Дей официальный сайт WТА.