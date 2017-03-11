Кар. Плишкова: давно не чувствовала себя так плохо, как в матче с Пуиг

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от волевой победы над пуэрториканкой Моникой Пуиг со счётом 1:6, 6:4, 6:4 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.
«Я очень рада тому, как работала моя подача, особенно в третьем сете, когда я уступала 0:3. Моника играла очень хорошо, била сильно и глубоко, так что победить было очень трудно. В первом сете игра развивалась совсем не так, как я планировала. Не думаю, что заслужила победу, но это произошло. Судьба встречи зависела только от неё, я мало что могла на корте в этой встрече. У меня была лучше только подача, что помогло выиграть. Я не могла показывать свою игру и давно не чувствовала себя так плохо», — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.