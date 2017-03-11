Фритц: сказал всем, что готов показать на этой неделе свой лучший теннис

Американецпрокомментировал победу над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 6:2 во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в«Я всегда с удовольствием приезжаю в Индиан-Уэллс и хорошо играю здесь. Я выступаю здесь, начиная с восьмилетнего возраста. Я живу в Сан-Диего, а часть моей семьи живёт в Индиан-Уэллсе, так что можно назвать этот город моим вторым домом. Я прекрасно тренировался и сказал всем, что готов показать на этой неделе свой лучший теннис. Надеюсь, мне это удастся», — приводит слова Фритца официальный сайт АТР.