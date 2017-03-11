Надаль: перед турниром в Индиан-Уэллсе я два дня проболел

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе.
«Я играю с Пельей во втором круге, и это всё, что я могу сейчас сказать. Если всё будет хорошо, то уже будем разговаривать о жеребьёвке.
В течение двух дней я болел, так что приступил к тренировкам только накануне. Сегодня я снова тренировался и играл в парном разряде. Когда вы болеете, то выпадаете из тренировочного процесса. Надеюсь, я успею восстановиться и буду готов играть на самом высоком уровне», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.