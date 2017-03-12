Хачанов проиграл Гоффену во втором круге Индиан-Уэллса

Россиянинне смог пробиться в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго раунда он уступил бельгийцу(11) — 4:6, 6:3, 3:6.Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету Хачанова 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Гоффен подал навылет 4 раза, совершил 6 двойных ошибок и использовал 5 брейковых шансов из 14. Следующим соперником Гоффена станет победитель пары Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Альберт Рамос (Испания, 22).Также в третий круг пробился американец Джон Иснер (20), который во втором раунде одолел теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина (LL) — 7:6 (7:0), 7:6 (8:6).